Отец девятилетней студентки-вундеркинда пожаловался на МГУ
Родитель Алисы сетует, что на его обращения не отвечают ни сотрудники факультета, ни ректор университета, ни преподаватели.
Фото предоставлено Лайфу
Сотрудники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в котором учится сдавшая в восемь лет ЕГЭ Алиса Теплякова, не пускают на территорию учебного заведения отца девочки Евгения и больше 30 дней не реагируют на его заявления. Об этом рассказал сам родитель девятилетней студентки в беседе с изданием "Лента.ру".
"Садовничий официально выступает с комментарием, что Алиса ходит на пары с папой, факультет её опекает, а папу не пускают на факультет со словами: "У нас нет никакого распоряжения от Садовничего, мы никого пускать не будем". 8 сентября мы пришли на лекции с Алисой. На входе меня встретила целая комиссия, которая просто меня не пускала на факультет со словами: "Вы сюда не пройдёте". Официальная версия — "У нас нет приказа". Я пишу заявление на имя Садовничего. <...> Судя по тому, что Виктор Антонович говорит СМИ, проблемы нет", — пожаловался Тепляков, добавив, что договорённость о его допуске к очным занятиям Алисы в МГУ была достигнута ещё 30 августа.
Собеседник отметил, что на рассмотрение заявлений отводится 30 дней, но прошло уже даже больше, а учебная часть так и не ответила. Когда же родители Алисы Тепляковой пытаются узнать о судьбе обращения, получают такой ответ от сотрудника факультета: "Я вообще не знаю, кто вы, и вообще я не буду вам ничего отвечать, идите, грубо говоря, на фиг", — сообщил отец. Причём вопрос стоит не об одном, а о десятке заявлений, на которые учебная часть не удосуживается ответить. Тепляков назвал странной такую ситуацию.
Кроме того, на письма также не отвечает лектор-семинарист, который преподаёт алгебру и математический анализ. Вместе с тем и по сей день не решён вопрос насчёт обучения Алисы Тепляковой иностранному языку.
"Появляются какие-то комментарии: "Вот мы вас сейчас протестируем и выгоним. Вы всё сдавали не по-настоящему". Это звучит в том числе от сотрудников учебной части, пока я не включаю диктофон. Это страшное давление на нас. Мы не понимаем противоречия в словах МГУ", — заключил Евгений Тепляков.
Ранее Лайф сообщал, что для девятилетней студентки в МГУ могут разработать индивидуальный график. Также отец Тепляковой уверял, что девочка-вундеркинд за месяц прошла программу первого семестра. На лекциях Алисе делать больше нечего, но она должна присутствовать, чтобы получить галочку за посещаемость, посетовал отец.
Напомним, Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
Комментариев: 0