Отец девятилетней студентки-вундеркинда пожаловался на МГУ

Сотрудники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в котором учится сдавшая в восемь лет ЕГЭ Алиса Теплякова, не пускают на территорию учебного заведения отца девочки Евгения и больше 30 дней не реагируют на его заявления. Об этом рассказал сам родитель девятилетней студентки в беседе с изданием "Лента.ру".

"Садовничий официально выступает с комментарием, что Алиса ходит на пары с папой, факультет её опекает, а папу не пускают на факультет со словами: "У нас нет никакого распоряжения от Садовничего, мы никого пускать не будем". 8 сентября мы пришли на лекции с Алисой. На входе меня встретила целая комиссия, которая просто меня не пускала на факультет со словами: "Вы сюда не пройдёте". Официальная версия — "У нас нет приказа". Я пишу заявление на имя Садовничего. <...> Судя по тому, что Виктор Антонович говорит СМИ, проблемы нет", — пожаловался Тепляков, добавив, что договорённость о его допуске к очным занятиям Алисы в МГУ была достигнута ещё 30 августа.

Собеседник отметил, что на рассмотрение заявлений отводится 30 дней, но прошло уже даже больше, а учебная часть так и не ответила. Когда же родители Алисы Тепляковой пытаются узнать о судьбе обращения, получают такой ответ от сотрудника факультета: "Я вообще не знаю, кто вы, и вообще я не буду вам ничего отвечать, идите, грубо говоря, на фиг", — сообщил отец. Причём вопрос стоит не об одном, а о десятке заявлений, на которые учебная часть не удосуживается ответить. Тепляков назвал странной такую ситуацию.

Кроме того, на письма также не отвечает лектор-семинарист, который преподаёт алгебру и математический анализ. Вместе с тем и по сей день не решён вопрос насчёт обучения Алисы Тепляковой иностранному языку.

"Появляются какие-то комментарии: "Вот мы вас сейчас протестируем и выгоним. Вы всё сдавали не по-настоящему". Это звучит в том числе от сотрудников учебной части, пока я не включаю диктофон. Это страшное давление на нас. Мы не понимаем противоречия в словах МГУ", — заключил Евгений Тепляков.

Ранее Лайф сообщал, что для девятилетней студентки в МГУ могут разработать индивидуальный график. Также отец Тепляковой уверял, что девочка-вундеркинд за месяц прошла программу первого семестра. На лекциях Алисе делать больше нечего, но она должна присутствовать, чтобы получить галочку за посещаемость, посетовал отец.