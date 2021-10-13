"Одноклассник" Евраева по "школе губернаторов" Михаил Попов оценил его назначение новым врио главы Ярославской области

Заместитель руководителя Росимущества Михаил Попов, который учился на третьем потоке "школы губернаторов" вместе с новым врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым, пожелал успеха своему "однокласснику". Попов убеждён, что на этом посту у Евраева будет возможность применить все свои навыки и знания, накопленные в том числе за время обучения по программе кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС.

"Опыт совместного обучения на программе развития кадрового управленческого резерва позволяет мне в высшей степени положительно отозваться о личных и деловых качествах Михаила Евраева. Знаю его не только как профессионала, твёрдо и аргументированно отстаивающего свою позицию, но и как человека неравнодушного, готового всегда прийти на помощь. Обладая значительным опытом государственной службы, он, я уверен, применит все знания и навыки для развития Ярославской области. Искренне желаю ему успеха", — отметил в беседе с Лайфом Михаил Попов.