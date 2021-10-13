"Одноклассник" Евраева по "школе губернаторов" Михаил Попов оценил его назначение новым врио главы Ярославской области
По словам собеседника Лайфа, новый врио губернатора — человек неравнодушный, готовый всегда прийти на помощь и большой профессионал.
Фото © Росимущество, ТАСС / Гердо Владимир
Заместитель руководителя Росимущества Михаил Попов, который учился на третьем потоке "школы губернаторов" вместе с новым врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым, пожелал успеха своему "однокласснику". Попов убеждён, что на этом посту у Евраева будет возможность применить все свои навыки и знания, накопленные в том числе за время обучения по программе кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС.
"Опыт совместного обучения на программе развития кадрового управленческого резерва позволяет мне в высшей степени положительно отозваться о личных и деловых качествах Михаила Евраева. Знаю его не только как профессионала, твёрдо и аргументированно отстаивающего свою позицию, но и как человека неравнодушного, готового всегда прийти на помощь. Обладая значительным опытом государственной службы, он, я уверен, применит все знания и навыки для развития Ярославской области. Искренне желаю ему успеха", — отметил в беседе с Лайфом Михаил Попов.
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Напомним, что программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента Владимира Путина в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Её цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырёх потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса "Лидеры России". Сейчас идёт обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин назначил выпускника "школы губернаторов" Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области. Прежний руководитель региона Дмитрий Миронов оставил свой пост и стал помощником главы государства.
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