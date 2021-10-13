С начала учебного года в МГУ ковидом заразилось около 600 человек
Ректор вуза признался, что не знает, как моделировать вирусную инфекцию, и заявил о важности работы математиков над этим.
Фото © VK / МГУ имени М.В.Ломоносова
С 1 сентября коронавирус выявили у порядка 600 человек в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Как уточнил ректор вуза Виктор Садовничий, 200 из них — студенты. В рамках семинара "Диалог о настоящем и будущем" Садовничий указал, что ежедневно получает справку о количестве заболевших и контактных людей в вузе.
"Цифры такие: с 1 сентября 600 человек заболели только в московском университете. Из них 200 студентов", — сказал ректор, заметив, что контактных людей ещё больше.
Садовничий признался, что не знает, как моделировать вирусную инфекцию, и заявил о важности работы над этим со стороны математиков.
А ранее власти Москвы рассказали, что будет, если экспресс-тест на ковид у школьника окажется положительным. Так, о результате теста сразу сообщат родителям, ребёнка отправят домой, школа оперативно передаст информацию в поликлинику.
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