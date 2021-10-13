"Лечащая" от ковида крапивными пулями ясновидящая поспешила объясниться

Целительница Лада из Уфы, которую решили проверить правоохранители после информации о том, что она якобы лечит от коронавируса с помощью пуль из крапивы и огнём, объяснила свои методы лечения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Ещё вчера я спокойно принимала людей, а сегодня проснулась чуть ли не криминальной звездой. Конкретно обстрелы не привязаны к коронавирусу. Я выполняю ими разные задачи по очищению энергетической чакральной системы, болевой структуры, поля человека и тела человека", — рассказала Лада.

По словам ясновидящей, она использует не боевой пистолет, а пневматический. Кроме того, травы она заряжает в оружие в виде порошка, а не пуль.