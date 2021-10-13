"Лечащая" от ковида крапивными пулями ясновидящая поспешила объясниться
Целительница Лада утверждает, что пистолет использует не боевой. А необычным способом помогает бороться не только с ковидом, но и с другими болезнями.
Кадр из видео © Telegram / Mash
Целительница Лада из Уфы, которую решили проверить правоохранители после информации о том, что она якобы лечит от коронавируса с помощью пуль из крапивы и огнём, объяснила свои методы лечения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
"Ещё вчера я спокойно принимала людей, а сегодня проснулась чуть ли не криминальной звездой. Конкретно обстрелы не привязаны к коронавирусу. Я выполняю ими разные задачи по очищению энергетической чакральной системы, болевой структуры, поля человека и тела человека", — рассказала Лада.
По словам ясновидящей, она использует не боевой пистолет, а пневматический. Кроме того, травы она заряжает в оружие в виде порошка, а не пуль.
Ранее шаманка предупредила россиян о "коронавирусном болоте" в октябре. При этом уже к концу месяца она спрогнозировала послабления.
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