Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в России

Финансируемая "Газпромом" радиостанция спокойно работает в России, хоть и занимает непримиримую позицию по многим вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Газпром" финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [в редакции] имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Президент заметил, что подобные примеры в других странах, где СМИ со схожей позицией финансировались бы из государственных источников, найти сложно.