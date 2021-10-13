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Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в России

По словам главы государства, в других странах аналогичные примеры в СМИ найти крайне проблематично.

13 октября, 16:16
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Финансируемая "Газпромом" радиостанция спокойно работает в России, хоть и занимает непримиримую позицию по многим вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Газпром" финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [в редакции] имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Путин назвал ненормальным преследование журналистов

Путин назвал ненормальным преследование журналистов

Президент заметил, что подобные примеры в других странах, где СМИ со схожей позицией финансировались бы из государственных источников, найти сложно.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова иноагентом. Если журналист станет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, нарушая законодательство, то сам привлечёт к себе внимание, предупредил глава государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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