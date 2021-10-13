Захарова — о желании Киева найти Поклонскую в Африке: Пусть сначала применят правосудие у себя
Ранее сообщалось, что МИД Незалежной связался с властями Кабо-Верде из-за назначения экс-прокурора Крыма послом РФ.
Фото © МИД РФ
Украине для начала нужно применить правосудие на территории своей страны, а потом браться за Африку. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после комментария внешнеполитического ведомства Незалежной о назначенной послом РФ в Кабо-Верде Наталье Поклонской.
"В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 13 октября, президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.
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