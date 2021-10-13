Захарова — о желании Киева найти Поклонскую в Африке: Пусть сначала применят правосудие у себя

Украине для начала нужно применить правосудие на территории своей страны, а потом браться за Африку. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после комментария внешнеполитического ведомства Незалежной о назначенной послом РФ в Кабо-Верде Наталье Поклонской.

"В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", — написала дипломат в телеграм-канале.