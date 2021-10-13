Экс-замглавы МИД Украины призвал готовиться к "зимнему реваншу" Путина
По словам дипломата, даже через реверс страна может получить на 50 процентов меньше топлива, чем в прошлом году.
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Решения вопроса энергобезопасности Незалежной не последует после саммита Украины и Евросоюза, поэтому Киеву придётся готовиться к непростому зимнему периоду. Об этом заявил бывший заместитель главы украинского МИД Константин Елисеев.
"Европейские лидеры прямо советуют Украине усиливать энергозависимость и не надеяться на гарантии со стороны Запада", — сказал он в эфире радио "Новое время".
При этом, заметил Елисеев, ЕС недооценивает возможную роль России, ведь даже через реверс Украина может получить на 50 процентов меньше, чем в прошлом году. Этим президент РФ Владимир Путин "возьмёт реванш" в ситуации с поставками топлива.
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Кроме того, экс-замглавы МИД заметил, что лидеры Европы в ходе саммита не осуждали газопровод "Северный поток – 2", из чего можно сделать вывод, что они дали зелёный свет проекту.
При этом Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели назвал чушью утверждения, что Россия построила "Северный поток – 2" назло Киеву. По его словам, вопрос о продлении транзита газа через Украину после 2024 года носит чисто экономический характер.
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