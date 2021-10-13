Экс-замглавы МИД Украины призвал готовиться к "зимнему реваншу" Путина

Решения вопроса энергобезопасности Незалежной не последует после саммита Украины и Евросоюза, поэтому Киеву придётся готовиться к непростому зимнему периоду. Об этом заявил бывший заместитель главы украинского МИД Константин Елисеев.

"Европейские лидеры прямо советуют Украине усиливать энергозависимость и не надеяться на гарантии со стороны Запада", — сказал он в эфире радио "Новое время".

При этом, заметил Елисеев, ЕС недооценивает возможную роль России, ведь даже через реверс Украина может получить на 50 процентов меньше, чем в прошлом году. Этим президент РФ Владимир Путин "возьмёт реванш" в ситуации с поставками топлива.