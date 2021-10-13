Ученики школы в Москве сняли, как подросток стрелял по заброшенному зданию
За действиями несовершеннолетнего ребята наблюдали из окна. На кадрах видно, что парень сначала целится вперёд, а затем вверх.
Кадр из видео © LIFE
Ученики московской школы сняли, как подросток с оружием стрелял по заброшенному зданию. Видео © LIFE
Ученики школы на юго-западе Москвы засняли момент, как вооружённый подросток палит по заброшенному зданию. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что несовершеннолетний спокойно прогуливается за забором школы, выбирая цель. Сначала он целится куда-то вперёд, стоя боком к образовательному учреждению, а затем поднимает дуло оружия вверх. Ученики при этом наблюдают за происходящим из окон.
Напомним, ранее сегодня очевидцы сообщили о вооружённом человеке, который открыл стрельбу у школы № 1260 на юго-западе Москвы: якобы парень пробрался на территорию учебного заведения, свидетели слышали хлопок. Детей в целях безопасности заперли в классах, на место вызвали сотрудников Росгвардии, однако парень успел скрыться. Позже его всё-таки задержали. Сейчас, по данным Лайфа, в квартире подростка работают полицейские. В правоохранительных органах заявили, что оружие оказалось страйкбольным.
Комментариев: 0