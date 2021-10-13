Ученики школы в Москве сняли, как подросток стрелял по заброшенному зданию

Ученики московской школы сняли, как подросток с оружием стрелял по заброшенному зданию. Видео © LIFE

Ученики школы на юго-западе Москвы засняли момент, как вооружённый подросток палит по заброшенному зданию. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что несовершеннолетний спокойно прогуливается за забором школы, выбирая цель. Сначала он целится куда-то вперёд, стоя боком к образовательному учреждению, а затем поднимает дуло оружия вверх. Ученики при этом наблюдают за происходящим из окон.