Умер директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководивший ею во время аварии в 1986 году
Первый доклад Брюханова о произошедшей катастрофе был рассекречен только в этом году, в 35-ю годовщину тех трагических событий.
Фото © Facebook / Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"
Первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов скончался на 86-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба предприятия. Коллектив и администрация выразили глубокие соболезнования родным и близким Брюханова. Причины его смерти не уточняются.
Отметим, что именно Брюханов руководил электростанцией во время катастрофы 1986 года. И только в этом году Служба безопасности Украины спустя 35 лет рассекретила документы КГБ о взрыве на Чернобыльской АЭС. Среди записей был и первый доклад Брюханова об аварии, переговоры операторов сразу после взрыва на четвёртом энергоблоке, а также справка об эвакуации жителей Припяти.
В секретном докладе Брюханов описывает случившиеся события и разрушения, произошедшие в результате взрыва. Указывается, что на момент аварии на станции находилось около 200 человек обслуживающего персонала, девять из которых получили ожоги, а один скончался под утро в медсанчасти, ещё трое находились в тяжёлом состоянии. Спустя несколько часов также не было установлено местонахождение старшего оператора реакторного цеха Валерия Ходемчука, считающегося первой жертвой катастрофы.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. На четвёртом энергоблоке электростанции произошли взрывы и мощный пожар. Общий объём выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду оценивают в 380 млн кюри. Облучение распространилось на 200 тысяч квадратных километров, сильнее всего пострадали Украина, Белоруссия и Россия. Облако радионуклидов цезия, йода и других радиоактивных материалов охватило большую часть Европы. Повышенный уровень радиации зафиксировали в том числе в Норвегии, Швеции и Финляндии. В нескольких регионах выпали радиоактивные осадки. Эта катастрофа была крупнейшей в истории атомной энергетики. Сколько людей погибло в результате катастрофы, доподлинно не известно. Ветер подхватил выброшенные из четвёртого энергоблока радионуклиды и разнёс их на тысячи километров, вплоть до Тулы и Норвегии. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, России и Молдавии.
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