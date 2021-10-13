Умер директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководивший ею во время аварии в 1986 году

Первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов скончался на 86-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба предприятия. Коллектив и администрация выразили глубокие соболезнования родным и близким Брюханова. Причины его смерти не уточняются.

Отметим, что именно Брюханов руководил электростанцией во время катастрофы 1986 года. И только в этом году Служба безопасности Украины спустя 35 лет рассекретила документы КГБ о взрыве на Чернобыльской АЭС. Среди записей был и первый доклад Брюханова об аварии, переговоры операторов сразу после взрыва на четвёртом энергоблоке, а также справка об эвакуации жителей Припяти.

В секретном докладе Брюханов описывает случившиеся события и разрушения, произошедшие в результате взрыва. Указывается, что на момент аварии на станции находилось около 200 человек обслуживающего персонала, девять из которых получили ожоги, а один скончался под утро в медсанчасти, ещё трое находились в тяжёлом состоянии. Спустя несколько часов также не было установлено местонахождение старшего оператора реакторного цеха Валерия Ходемчука, считающегося первой жертвой катастрофы.