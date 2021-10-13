Подростку, устроившему стрельбу по заброшенному зданию возле московской школы № 1260, ничего не грозит, ведь его действия не подпадают ни под одну из статей. Об этом Лайфу рассказала адвокат Александра Гудименко.

"Ничего ему вообще не грозит ни с точки зрения административного, ни с точки зрения уголовного [кодекса]. Во-первых, в силу возраста. Во-вторых, в силу обстоятельств. Его действия не подпадают под статьи. Никто не пострадал, он никому не угрожал, вред имуществу не причинён. Если бы он применял насилие к гражданам, угрожал, высказывал какие-то лозунги, то тут уже другое", — сказала юрист.

Гудименко заметила, что ответственность по обеим статьям наступает с 16 лет, также действия подростка нельзя сопоставить с их формулировками, они не подпадают под грубое нарушение общественного порядка.