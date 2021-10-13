Расклад от юриста: Что ждёт устроившего стрельбу у школы в Москве подростка
По словам Александры Гудименко, действия парня не подпадают ни под уголовный, ни под административный кодекс.
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Подростку, устроившему стрельбу по заброшенному зданию возле московской школы № 1260, ничего не грозит, ведь его действия не подпадают ни под одну из статей. Об этом Лайфу рассказала адвокат Александра Гудименко.
"Ничего ему вообще не грозит ни с точки зрения административного, ни с точки зрения уголовного [кодекса]. Во-первых, в силу возраста. Во-вторых, в силу обстоятельств. Его действия не подпадают под статьи. Никто не пострадал, он никому не угрожал, вред имуществу не причинён. Если бы он применял насилие к гражданам, угрожал, высказывал какие-то лозунги, то тут уже другое", — сказала юрист.
Гудименко заметила, что ответственность по обеим статьям наступает с 16 лет, также действия подростка нельзя сопоставить с их формулировками, они не подпадают под грубое нарушение общественного порядка.
Напомним, ранее сегодня очевидцы сообщили о вооружённом человеке, который открыл стрельбу у школы № 1260 на юго-западе Москвы: якобы парень пробрался на территорию учебного заведения, свидетели слышали хлопок. Детей в целях безопасности заперли в классах, на место вызвали сотрудников Росгвардии, однако парень успел скрыться. Позже его всё-таки задержали. В квартиру подростка нагрянули полицейские. В правоохранительных органах заявили, что оружие оказалось страйкбольным.
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