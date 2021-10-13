В чём практическая польза визита Нуланд в Москву, объяснил политолог

В чём заключается практическая польза визита в российскую столицу заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, в беседе с Лайфом раскрыл старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

По его словам, главное то, что рабочая поездка дипломата в Россию, ряд двусторонних мероприятий состоялись, в том числе встреча с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. А тот факт, что в запретительных записках на въезд в РФ и США нашлась "развязка", дал "важный практический результат", отметил эксперт.

"Дело в том, что Нуланд находилась в списке лиц, которым запрещён въезд в Россию, и она не единственная там. Есть, собственно, российские граждане, которым закрыт въезд в США. Практическим шагом в этом направлении я вижу то, что была найдена развязка. То есть американская сторона сняла запреты на ряд российских лиц, а мы сняли запрет на приезд Нуланд", — указал Оленченко.

По словам собеседника, такие действия можно расценивать как шаг к налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном. Причём в этом, заметил Оленченко, видна заинтересованность и американской стороны.

"Я склонен рассматривать это как очень небольшой, но позитивный шаг в налаживании нормального диалога между Россией и США на уровне профильных ведомств. Мне хотелось бы думать, что этот визит может стать отправной точкой для развития и расширения двустороннего диалога по нормализации двусторонних отношений", — сказал эксперт.

Однако собеседник отметил, что в ходе рабочей поездки Нуланд никаких сдвигов или "снятия барьеров" не произошло: "конкретных результатов обе стороны не сделали".

Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в сфере образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.