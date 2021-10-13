В Молдавии объявлен "режим тревоги" из-за возможного повышения цен на газ

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Правительства Молдавии объявила "режим тревоги" в энергетическом секторе в связи с вероятным повышением цен на газ из России. Об этом заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"В рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить режим тревоги в сфере энергетики. Мы объявили его, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и быть готовыми к любому сценарию", — сказал Спыну.

Вице-премьер отметил, что такое решение позволит ответственным органам принять различные меры по предупреждению, чтобы защитить граждан и энергетическую безопасность страны.