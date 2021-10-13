НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Молдавии объявлен "режим тревоги" из-за возможного повышения цен на газ

По словам вице-премьера страны, это позволит ответственным органам принять различные предупредительные меры, в том числе для защиты энергобезопасности.

13 октября, 16:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Правительства Молдавии объявила "режим тревоги" в энергетическом секторе в связи с вероятным повышением цен на газ из России. Об этом заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"В рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить режим тревоги в сфере энергетики. Мы объявили его, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и быть готовыми к любому сценарию", — сказал Спыну.

Экс-замглавы МИД Украины призвал готовиться к "зимнему реваншу" Путина

Экс-замглавы МИД Украины призвал готовиться к "зимнему реваншу" Путина

Вице-премьер отметил, что такое решение позволит ответственным органам принять различные меры по предупреждению, чтобы защитить граждан и энергетическую безопасность страны.

Две области Украины объявили режим ЧС из-за газа

Две области Украины объявили режим ЧС из-за газа

Ранее Лайф рассказывал, что украинцев начали вынуждать покупать газ по завышенным ценам. Бюджетным организациям, как и некоторым гражданам, приходится делать это из-за отсутствия альтернативы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1