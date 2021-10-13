В Молдавии объявлен "режим тревоги" из-за возможного повышения цен на газ
По словам вице-премьера страны, это позволит ответственным органам принять различные предупредительные меры, в том числе для защиты энергобезопасности.
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Правительства Молдавии объявила "режим тревоги" в энергетическом секторе в связи с вероятным повышением цен на газ из России. Об этом заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"В рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить режим тревоги в сфере энергетики. Мы объявили его, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и быть готовыми к любому сценарию", — сказал Спыну.
Вице-премьер отметил, что такое решение позволит ответственным органам принять различные меры по предупреждению, чтобы защитить граждан и энергетическую безопасность страны.
Ранее Лайф рассказывал, что украинцев начали вынуждать покупать газ по завышенным ценам. Бюджетным организациям, как и некоторым гражданам, приходится делать это из-за отсутствия альтернативы.
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