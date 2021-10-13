Новый премьер Японии Кисида договорился с Путиным о встрече
Но вести речь о какой-либо конкретной дате переговоров пока преждевременно, указал японский посол в РФ.
Фото © ТАСС / EPA / Du Xiaoyi / POOL, Дружинин Алексей
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин достигли принципиальной договорённости о встрече. Об этом заявил посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.
"Они пришли к единому мнению, что надо встретиться. Об этом принципиальная договорённость есть", — сказал дипломат журналистам.
При этом говорить о какой-либо конкретной дате пока преждевременно, заметил Кодзуки, обратив внимание на то, что политики "начали хорошие отношения".
Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Говоря об отношениях с Россией, Кисида подтвердил намерение и дальше вести переговоры по мирному договору на основании имеющихся соглашений, в том числе достигнутого в 2018 году в Сингапуре.
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