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Новый премьер Японии Кисида договорился с Путиным о встрече

Но вести речь о какой-либо конкретной дате переговоров пока преждевременно, указал японский посол в РФ.

13 октября, 16:29
<p>Фото © ТАСС / EPA / Du Xiaoyi / POOL, Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / EPA / Du Xiaoyi / POOL, Дружинин Алексей

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин достигли принципиальной договорённости о встрече. Об этом заявил посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

"Они пришли к единому мнению, что надо встретиться. Об этом принципиальная договорённость есть", — сказал дипломат журналистам.

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При этом говорить о какой-либо конкретной дате пока преждевременно, заметил Кодзуки, обратив внимание на то, что политики "начали хорошие отношения".

Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Говоря об отношениях с Россией, Кисида подтвердил намерение и дальше вести переговоры по мирному договору на основании имеющихся соглашений, в том числе достигнутого в 2018 году в Сингапуре.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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