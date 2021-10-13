Новый премьер Японии Кисида договорился с Путиным о встрече

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин достигли принципиальной договорённости о встрече. Об этом заявил посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

"Они пришли к единому мнению, что надо встретиться. Об этом принципиальная договорённость есть", — сказал дипломат журналистам.

При этом говорить о какой-либо конкретной дате пока преждевременно, заметил Кодзуки, обратив внимание на то, что политики "начали хорошие отношения".