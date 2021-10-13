ЛНР отказалась от диалога с Киевом в "минском формате" до возвращения захваченного в плен наблюдателя

Луганская Народная Республика считает бессмысленным продолжать диалог в рамках "минского формата" до момента освобождения представителя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), задержанного украинскими силовиками. Об этом объявил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня Киев в очередной раз показал своё "желание" и "стремление" к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений. Правительство Украины дважды нарушило Минские договорённости. До освобождения нашего представителя продолжать полноценный диалог в рамках "минского формата" считаю бессмысленным", — приводит его слова Луганский информационный центр.

О том, что украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашённой ЛНР, стало известно в среду. Офицера остановили в районе пункта пропуска Первомайск – Золотое и увезли в неизвестном направлении. Власти ЛНР утверждают, что у задержанного были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Кроме того, он был безоружен.

Полномочный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего на заседании контактной группы в среду потребовал немедленно освободить и вернуть захваченного в плен представителя ЛНР.