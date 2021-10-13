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ЛНР отказалась от диалога с Киевом в "минском формате" до возвращения захваченного в плен наблюдателя

Представитель народной республики был задержан украинскими силовиками в районе пункта пропуска Первомайск – Золотое и увезён в неизвестном направлении.

13 октября, 16:31
<p>Фото © ТАСС / Александр Русский</p>

Фото © ТАСС / Александр Русский

Луганская Народная Республика считает бессмысленным продолжать диалог в рамках "минского формата" до момента освобождения представителя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), задержанного украинскими силовиками. Об этом объявил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня Киев в очередной раз показал своё "желание" и "стремление" к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений. Правительство Украины дважды нарушило Минские договорённости. До освобождения нашего представителя продолжать полноценный диалог в рамках "минского формата" считаю бессмысленным", — приводит его слова Луганский информационный центр.

О том, что украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашённой ЛНР, стало известно в среду. Офицера остановили в районе пункта пропуска Первомайск – Золотое и увезли в неизвестном направлении. Власти ЛНР утверждают, что у задержанного были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Кроме того, он был безоружен.

Полномочный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего на заседании контактной группы в среду потребовал немедленно освободить и вернуть захваченного в плен представителя ЛНР.

Киев должен сам разобраться в ситуации на юго-востоке Украины, считают в Кремле

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Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Зеленский обсудил с Меркель и Макроном пути решения конфликта в Донбассе в понедельник, 11 октября. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, он дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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