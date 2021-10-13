Депутат Бичаев объяснил, как опыт Общероссийского народного фронта поможет ему в Госдуме
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Парламентарий отметил, что общественная деятельность научила его решать самые разные проблемы жителей регионов страны.
Госдума VIII созыва в ходе первого заседания, прошедшего 12 октября, определила составы комитетов и комиссий, а также назначила их руководителей. Так, первым заместителем председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений стал замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по региональной работе Артём Бичаев.
"Работая в Народном фронте, я получил огромный опыт решения самых разных проблем жителей во всех регионах страны. Причём эффективные подходы к каждому вопросу могут быть разными: где-то нужно напомнить ответственным чиновникам об их обязанностях, есть ситуации, где никто не поможет, кроме волонтёров и общественников, а в каких-то случаях нужно задуматься об изменении нормативной базы", — отметил парламентарий.
Бичаев добавил, что лично знает сотни активистов ОНФ и других организаций, которые являются лучшими экспертами по всем направлениям. Он подчеркнул, что, трудясь в Госдуме, сможет объединить знания и компетенции этих людей для поиска лучших путей развития гражданского общества, которое является ключевой отраслью для будущего России.
Как ранее сообщал Лайф, накануне, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов. Отметим, что руководящие должности заняли 16 победителей и участников конкурсов "Лидеры России", "Лидеры России. Политика", 13 слушателей программ кадрового управленческого резерва — Школы губернаторов, а также 18 участников акции "МыВместе" и активисты Общероссийского народного фронта.