Депутат Бичаев объяснил, как опыт Общероссийского народного фронта поможет ему в Госдуме

Парламентарий отметил, что общественная деятельность научила его решать самые разные проблемы жителей регионов страны.

Госдума VIII созыва в ходе первого заседания, прошедшего 12 октября, определила составы комитетов и комиссий, а также назначила их руководителей. Так, первым заместителем председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений стал замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по региональной работе Артём Бичаев.

"Работая в Народном фронте, я получил огромный опыт решения самых разных проблем жителей во всех регионах страны. Причём эффективные подходы к каждому вопросу могут быть разными: где-то нужно напомнить ответственным чиновникам об их обязанностях, есть ситуации, где никто не поможет, кроме волонтёров и общественников, а в каких-то случаях нужно задуматься об изменении нормативной базы", — отметил парламентарий.

Бичаев добавил, что лично знает сотни активистов ОНФ и других организаций, которые являются лучшими экспертами по всем направлениям. Он подчеркнул, что, трудясь в Госдуме, сможет объединить знания и компетенции этих людей для поиска лучших путей развития гражданского общества, которое является ключевой отраслью для будущего России.