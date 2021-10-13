Грызлов: Захват Украиной наблюдателя от ЛНР осложняет урегулирование в Донбассе

Захват украинскими военными наблюдателя от ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) является нарушением Киевом принятых мер, а также осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

"Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта", — заметил он по окончании заседания контактной группы.

Грызлов назвал ситуацию, случившуюся на участке разведения в Золотом, очередным прямым нарушением Киевом подписанных в 2020 году мер по усилению перемирия, а также согласованного сторонами в 2016 году Рамочного решения о разведении сил и средств. Кроме того, российский полпред заметил, что всё произошло на фоне заявления главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым он де-факто дезавуировал подписанные меры.

Также Грызлов добавил, что ОБСЕ и международное сообщество не реагируют должным образом на поведение Киева как на земле, так и в переговорном процессе.