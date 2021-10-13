Сябитова назвала факторы, которые помогут сохранить брак

Совместно нажитое имущество и наличие детей снижают вероятность расторжения брака. Об этом заявила сваха и ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Базовая основа семьи, то, на чём она неизменно держится, — это совместно нажитое имущество и дети. Это и объединяет, является основополагающим, не даёт семье разрушиться. Когда возникает сложная ситуация, то мысль о разводе эти два показателя останавливают", — пояснила Сябитова.

Она отметила, что среди базовых основ, помогающих сохранить отношения, фигурирует и ипотека. При этом, брать ли кредит на недвижимость, точно ответить нельзя, указала собеседница. Всё-таки в ходе создания семьи люди способны совершать ошибки. Причём "каждый пройдёт своим путём, нет единых стандартов", отметила телеведущая.

"Брать или не брать [ипотеку], хорошо это или плохо, никто не даст однозначного ответа. Но ответственность за принятие решения каждый будет сам воплощать в жизнь. У монеты две стороны, с одной стороны, это будет объединять, а с другой — это может и уничтожить. Семья держится на женском терпении, пока женщина находит аргументы терпеть — она держится, перестала — она развалится", — заключила Роза Сябитова.