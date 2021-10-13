Автомобилистам рассказали, как с помощью 10 рублей проверить степень износа шин

Проверить степень износа шин можно с помощью обычной десятирублёвой монеты. Об этом рассказала генеральный директор региональной общественной организации "Союз безопасности дорожного движения" Подмосковья Светлана Заболоцкая в беседе с телеканалом "360".

"Чем меньше ламель (протектор. — Прим. Лайфа), чем больше истёрлась, тем меньше сцепление, машина утрачивает устойчивость", — напомнила эксперт водителям в преддверии холодов, когда необходимо поменять резину.

Отмечается, что в среднем производитель ограничивает срок службы такой продукции пятью годами, однако это зависит от нескольких факторов: качественной или, наоборот, неравномерной накачки колёс, привычки резко тормозить или быстро разгоняться. Заболоцкая подчеркнула, что глубина протектора на летней резине должна быть 6–8 миллиметров, а на зимней — 10–11. Проверить это можно с помощью монетки — её опускают в паз и смотрят его глубину.

Эксперт уточнила, что летнюю резину нужно обновить, когда монета опускается на четыре миллиметра, а если в пазе поместился только ободок (примерно 1,6 миллиметра), то на такой резине ездить нельзя, так как она совсем лысая. При этом зимние шины нужно менять при износе на семь миллиметров. Заболоцкая напомнила, что торможение на непригодной для использования резине увеличивает тормозной путь и замедляет возможность принять решение, а значит, возрастает шанс попасть в ДТП.

Автоэксперт подчеркнула, что шины в первую очередь должны соответствовать сезону. Так, сменить летнюю резину на зимнюю нужно в тот момент, когда устойчивая среднесуточная температура достигнет плюс пяти градусов. По словам Заболоцкой, всесезонные шины рассчитаны на использование при температуре от минус 5 до плюс 20 градусов, поэтому лучше всё же иметь два комплекта на разные периоды.