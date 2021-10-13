Верховный суд запретил россиянам держать дома лисиц

Верховный суд России отклонил иск мужчины, который просил разрешения содержать лис в домашних условиях. Об этом со ссылкой на решение инстанции сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что мужчина хотел купить одомашненную новосибирскую лисицу, которую вывел Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. По его словам, эта порода не опасна для человека из-за генетических изменений. Поэтому таких лис, уверял истец, можно держать дома. Тем не менее животное числится в перечне запрещённых к содержанию в домашних условиях.

Как указал мужчина, привязавшийся к владельцу питомец при изъятии испытает психические страдания, а при возврате в дикую природу и вовсе может погибнуть от столкновений с хищниками или невозможности правильно добывать пищу. Он также заявил, что в данной ситуации действия "компетентных органов могут прямо порождать жестокое обращение с животными".

Верховный суд указал, что список животных, которых запрещено держать дома, составляли эксперты из Московского зоопарка, Российской академии наук, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова. Истец, в свою очередь, просил изменить данный нормативный акт, однако это не относится к компетенции суда. Иск был отклонён, решение вступило в силу.