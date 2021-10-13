Бизнес-омбудсмен Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам
Предприниматель уверена, что это станет стимулом к вакцинации. А вот допуск в кафе по цифровому коду она назвала губительным, ведь сфера общественного питания только закрыла предыдущие убытки.
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Очень эффективной мерой стимулирования россиян к вакцинации от коронавируса стало бы введение QR-кодов на розничную продажу алкоголя. С таким предложением выступила бизнес-омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.
"Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. <...> Если это будет введено, то это будет гораздо более существенно. Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны это очень весомая неприятность, поэтому, возможно, это бы дало результат", — приводит её слова радиостанция "Говорит Москва".
А вот введение системы прохода по цифровому коду в рестораны Татулова назвала губительным, ведь общепит только попытался закрыть предыдущие убытки, как могут прийти новые. При этом подобная практика ранее вводилась в Москве в летний период, когда работали веранды. Сейчас же дело идёт к зиме, удар может быть куда серьёзней, предупредила бизнес-омбудсмен. Если подобное продолжится, отрасль может потерять всех работников, заметила она, ведь уже сейчас наблюдается массовый отток людей.
Напомним, во многих регионах страны уже ввели систему прохода в общественные места по QR-кодам. Соответствующее решение принято в Калининградской, Курской, Свердловской, Волгоградской, Псковской, Пензенской, Ульяновской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Хакасии, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Мордовии и Севастополе. Также более чем в половине субъектов страны действует обязательная вакцинация работников разных сфер.
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