Бизнес-омбудсмен Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам

Очень эффективной мерой стимулирования россиян к вакцинации от коронавируса стало бы введение QR-кодов на розничную продажу алкоголя. С таким предложением выступила бизнес-омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

"Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. <...> Если это будет введено, то это будет гораздо более существенно. Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны это очень весомая неприятность, поэтому, возможно, это бы дало результат", — приводит её слова радиостанция "Говорит Москва".