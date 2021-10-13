Задержанного за мошенничество ректора Шанинки отправили под домашний арест

Тверской районный суд столицы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста задержанному по делу о мошенничестве ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву.

Как отметили в пресс-службе инстанции, следствие просило о заключении ректора под стражу, однако в удовлетворении ходатайства было отказано. Под домашним арестом Зуев пробудет до 7 декабря 2021 года.