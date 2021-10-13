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Задержанного за мошенничество ректора Шанинки отправили под домашний арест

Следствие настаивало на заключении Зуева, которого подозревают в хищении свыше 21 миллиона рублей, под стражу.

13 октября, 18:09

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Заседание суда по делу Зуева. Видео © Пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Тверской районный суд столицы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста задержанному по делу о мошенничестве ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву.

Как отметили в пресс-службе инстанции, следствие просило о заключении ректора под стражу, однако в удовлетворении ходатайства было отказано. Под домашним арестом Зуев пробудет до 7 декабря 2021 года.

МВД: Задержанного ректора Шанинки подозревают в хищении более 21 млн рублей

МВД: Задержанного ректора Шанинки подозревают в хищении более 21 млн рублей

Напомним, о задержании Зуева 12 октября сообщили СМИ. К слову, проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признаёт.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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