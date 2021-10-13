Путин предупредил о возможной экспансии террористов из Афганистана в соседние страны

После прихода "Талибана"* к власти в Афганистане в стране сохраняется неспокойная обстановка в связи с деятельностью террористов. Президент России Владимир Путин предупредил, что они могут начать экспансию в соседние страны.

"Не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии", — сказал глава государства на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ.

Путин напомнил, что талибы устанавливают свои порядки и правила в азиатской стране, при этом внутри продолжает действовать ряд группировок международных террористов, в том числе из состава ИГИЛ*. Для обеспечения безопасности СНГ особое значение имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана, добавил президент.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.