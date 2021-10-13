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Путин предупредил о возможной экспансии террористов из Афганистана в соседние страны

Для обеспечения безопасности СНГ особое значение имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории этого азиатского государства, добавил президент.

13 октября, 18:05
<p>Скриншот видео © Kremlin.ru</p>

Скриншот видео © Kremlin.ru

После прихода "Талибана"* к власти в Афганистане в стране сохраняется неспокойная обстановка в связи с деятельностью террористов. Президент России Владимир Путин предупредил, что они могут начать экспансию в соседние страны.

"Не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии", — сказал глава государства на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ.

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Путин напомнил, что талибы устанавливают свои порядки и правила в азиатской стране, при этом внутри продолжает действовать ряд группировок международных террористов, в том числе из состава ИГИЛ*. Для обеспечения безопасности СНГ особое значение имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана, добавил президент.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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