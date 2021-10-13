Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 тысяч граждан Узбекистана

Россия амнистировала 158 тысяч граждан Узбекистана, вновь разрешив им въезд на свою территорию. Об этом сообщает узбекское посольство в Москве.

"Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд на территорию этой страны", — заявил первый заместитель МВД РФ Александр Горовой на встрече с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра республики Мехриддином Хайриддиновым.

Отмечается, что соответствующее разрешение не распространяется на ранее депортированных из России граждан после решения суда.

Кроме того, в рамках специального пилотного проекта МВД РФ совместно с узбекской стороной с 18 октября запускает механизм, который позволит десяти тысячам граждан Узбекистана, планирующим въехать в Россию для трудовой деятельности, оформить разрешение на работу до выезда из республики. Это значительно сократит срок оформления патента, расходы за который будут нести российские работодатели, уточнили в посольстве.