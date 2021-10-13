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Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 тысяч граждан Узбекистана

При этом разрешение не распространяется на ранее депортированных из РФ по решению суда иностранцев.

13 октября, 18:35
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Россия амнистировала 158 тысяч граждан Узбекистана, вновь разрешив им въезд на свою территорию. Об этом сообщает узбекское посольство в Москве.

"Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд на территорию этой страны", — заявил первый заместитель МВД РФ Александр Горовой на встрече с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра республики Мехриддином Хайриддиновым.

Отмечается, что соответствующее разрешение не распространяется на ранее депортированных из России граждан после решения суда.

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Кроме того, в рамках специального пилотного проекта МВД РФ совместно с узбекской стороной с 18 октября запускает механизм, который позволит десяти тысячам граждан Узбекистана, планирующим въехать в Россию для трудовой деятельности, оформить разрешение на работу до выезда из республики. Это значительно сократит срок оформления патента, расходы за который будут нести российские работодатели, уточнили в посольстве.

Ранее Лайф рассказывал, что МВД предложило упростить для иностранных студентов пребывание в России. Сейчас они получают разрешение на учёбу в РФ на общих основаниях с другими мигрантами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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