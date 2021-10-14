"Полосканием горла можно и навредить": Врач усомнился в пользе советов по облегчению ковида По мнению доктора медицинских наук, на этот счёт есть действительно стоящие рекомендации, но практически никто их соблюдать не будет. 13 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

С полосканием горла можно перестараться и тем самым только ухудшить состояние организма, предупредил доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Ранее рекомендации о проведении этой процедуры, а также о мытье рук и умывании лица после контакта с инфицированным для облегчения протекания ковида в случае заражения были опубликованы в СМИ.

Проблема в том, что мы не можем знать наверняка, контактировали мы с больным или нет: мы же не можем спрашивать результат свежего ПЦР-теста у каждого рядом сидящего в транспорте или в офисе. Остаётся только полоскать горло для профилактики каждый раз после прихода с улицы. А это не лучшая идея, подчеркнул Антон Ершов.

Это медвежья услуга: если мы постоянно будем полоскать носоглотку и ротоглотку, то мы нарушим весь покров слизистой и все её функции. И тем самым будем только способствовать заражению Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Профессор Ершов объяснил, что на самом деле действительно полезные советы по облегчению ковида (да и вообще любой болезни) просты и очевидны: надо постоянно заботиться о здоровье, восполнять нехватку витаминов, держать на контроле хронические болезни, высыпаться, избегать стрессов и переутомлений. Вот только есть один вопрос: на что при этом жить?

В современном мире такие рекомендации соблюсти достаточно сложно при нынешней интенсивности жизни, продолжительности сна, особенно в больших мегаполисах, и уровне стресса. Это просто практически нереализуемые мероприятия. А всё остальное, что мы начинаем сверху навешивать, — это от безысходности, потому что мы не можем выполнить первые пункты: держать организм в порядке, без стрессов и так далее. И начинаем всякую ерунду придумывать, прошу прощения: полоскать горло, нос, пить какие-нибудь иммуностимуляторы, модуляторы, покрутиться три часа по часовой стрелке в полнолуние и тому подобное Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Медик добавил, что точно так же дело обстоит с погоней за витаминами. Если питаться правильно и сбалансированно, то специальные добавки не нужны, подчеркнул он.

Авторы Адель Романенкова