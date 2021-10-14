НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Катастрофа L-410 в Татарстане
Происшествия
ДТП с Собчак
Спорт
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Технологии
Криминал
Шоубиз
Тем временем:

Челябинский ветеринар борется за жизнь найденного в лесу истощённого медвежонка

У жителей Якутска из кранов потекла вода цвета "незамерзайки"

В Сызрани маленькие девочки впали в кому после падения с пятого этажа

В чём практическая польза визита Нуланд в Москву, объяснил политолог

Ученики школы в Москве сняли, как подросток стрелял по заброшенному зданию

Глава "Росатома" раскрыл, как Москва проверит слух у европейских политиков

Омбудсмен: Задержанный в Москве подросток стрелял по заброшенному зданию, а не по школе

Побег пациентов психбольницы из стационара в Краснодаре попал на видео

Задержан парень, устроивший стрельбу у школы в Москве

Лайф публикует видео с разбившейся на картинге девятилетней девочкой

Очевидцы сообщили о стрельбе у школы на юго-западе Москвы

Из краснодарской психбольницы сбежали трое пациентов с судимостью

Милонов призвал Хабиба пояснить шутку про избиение приезжими мужчины в метро

"Полосканием горла можно и навредить": Врач усомнился в пользе советов по облегчению ковида

По мнению доктора медицинских наук, на этот счёт есть действительно стоящие рекомендации, но практически никто их соблюдать не будет.

13 октября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

С полосканием горла можно перестараться и тем самым только ухудшить состояние организма, предупредил доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Ранее рекомендации о проведении этой процедуры, а также о мытье рук и умывании лица после контакта с инфицированным для облегчения протекания ковида в случае заражения были опубликованы в СМИ.

Проблема в том, что мы не можем знать наверняка, контактировали мы с больным или нет: мы же не можем спрашивать результат свежего ПЦР-теста у каждого рядом сидящего в транспорте или в офисе. Остаётся только полоскать горло для профилактики каждый раз после прихода с улицы. А это не лучшая идея, подчеркнул Антон Ершов.

Это медвежья услуга: если мы постоянно будем полоскать носоглотку и ротоглотку, то мы нарушим весь покров слизистой и все её функции. И тем самым будем только способствовать заражению

Антон Ершов

Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

<p>Это медвежья услуга: если мы постоянно будем полоскать носоглотку и ротоглотку, то мы нарушим весь покров слизистой и все её функции. И тем самым будем только способствовать заражению</p>
<p>Это медвежья услуга: если мы постоянно будем полоскать носоглотку и ротоглотку, то мы нарушим весь покров слизистой и все её функции. И тем самым будем только способствовать заражению</p>

Профессор Ершов объяснил, что на самом деле действительно полезные советы по облегчению ковида (да и вообще любой болезни) просты и очевидны: надо постоянно заботиться о здоровье, восполнять нехватку витаминов, держать на контроле хронические болезни, высыпаться, избегать стрессов и переутомлений. Вот только есть один вопрос: на что при этом жить?

В современном мире такие рекомендации соблюсти достаточно сложно при нынешней интенсивности жизни, продолжительности сна, особенно в больших мегаполисах, и уровне стресса. Это просто практически нереализуемые мероприятия. А всё остальное, что мы начинаем сверху навешивать, — это от безысходности, потому что мы не можем выполнить первые пункты: держать организм в порядке, без стрессов и так далее. И начинаем всякую ерунду придумывать, прошу прощения: полоскать горло, нос, пить какие-нибудь иммуностимуляторы, модуляторы, покрутиться три часа по часовой стрелке в полнолуние и тому подобное

Антон Ершов

Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

<p>В современном мире такие рекомендации соблюсти достаточно сложно при нынешней интенсивности жизни, продолжительности сна, особенно в больших мегаполисах, и уровне стресса. Это просто практически нереализуемые мероприятия. А всё остальное, что мы начинаем сверху навешивать, — это от безысходности, потому что мы не можем выполнить первые пункты: держать организм в порядке, без стрессов и так далее. И начинаем всякую ерунду придумывать, прошу прощения: полоскать горло, нос, пить какие-нибудь иммуностимуляторы, модуляторы, покрутиться три часа по часовой стрелке в полнолуние и тому подобное</p>
<p>В современном мире такие рекомендации соблюсти достаточно сложно при нынешней интенсивности жизни, продолжительности сна, особенно в больших мегаполисах, и уровне стресса. Это просто практически нереализуемые мероприятия. А всё остальное, что мы начинаем сверху навешивать, — это от безысходности, потому что мы не можем выполнить первые пункты: держать организм в порядке, без стрессов и так далее. И начинаем всякую ерунду придумывать, прошу прощения: полоскать горло, нос, пить какие-нибудь иммуностимуляторы, модуляторы, покрутиться три часа по часовой стрелке в полнолуние и тому подобное</p>

Медик добавил, что точно так же дело обстоит с погоней за витаминами. Если питаться правильно и сбалансированно, то специальные добавки не нужны, подчеркнул он.

Сожжённые антибиотиками: чем грозит при ковиде увлечение бактерицидными препаратами

Сожжённые антибиотиками: чем грозит при ковиде увлечение бактерицидными препаратами

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1