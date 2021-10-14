Иммунолог предупредил об опасности осенней листвы для здоровья

Опавшие осенние листья могут спровоцировать инфекционное заболевание или аллергию, предупредил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он объяснил, что листва на аллеях и тропинках содержит споры плесневых грибов.

"Листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на неё реагируют. Бывает генетическая предрасположенность отвечать на определённые чужеродные вещества, то есть человек генетически запрограммирован на это", — отметил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

А если надышаться опавшими листьями чрезмерно, отметил врач, то они становятся опасными и для иммунитета —начнётся развитие инфекционного фактора. Может запуститься плесневая инфекция лёгких и дыхательных путей. Это обычно проявляется как кашель или бронхит, то есть очень похоже на другие респираторные заболевания, заключил Болибок.