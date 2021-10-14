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ФАС не поддержала расширенную предустановку российского софта на смартфоны

В ведомстве отметили, что необходимо работать над программами для видео-конференц-связи. В этом сегменте сильная конкуренция.

14 октября, 00:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Федеральная антимонопольная служба не поддержала предложение Правительства РФ о внесении в список приложений для обязательной предустановки на смартфоны отечественных маркетплейсов. Ведомство также выступило против наличия в гаджетах таких сервисов электронных и аудиокниг, а также аудиостриминга.

Как сообщает газета "Коммерсант", в ФАС указали, что российские платформы и так лидируют в этих нишах и в дополнительном продвижении не нуждаются. А механизм призван уравнять положение сервисов, которых нет на устройствах, и иностранных, которые предустановлены по умолчанию. А вот предустановку российских программ для видео-конференц-связи служба поддержала, объясняя это тем, что сложности в конкуренции в этом сегменте есть.

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Ранее Лайф сообщал, что в Минцифры допустили повторение истории с Zoom с другими IT-гигантами. В ведомстве добавили, что на российском рынке есть конкурентоспособные аналоги, сейчас в реестре программного обеспечения их как минимум пять.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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