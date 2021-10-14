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Путин назвал лидера Китая хорошим другом

Российский президент отметил, что они много лет работают вместе и добиваются хороших результатов.

13 октября, 23:41
<p>Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60673/photos/59305" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru </a></p>

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © kremlin.ru

Путин назвал лидера Китая хорошим другом. Видео © kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин является хорошим другом президента России Владимира Путина. Об этом лидер РФ сообщил в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

"Я тоже считаю председателя Си Цзиньпина своим другом, мы много лет работаем вместе и добиваемся хороших результатов и в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики", заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что дружба двух лидеров идёт на пользу народам Китая и России. Путин считает, что таким образом удаётся достичь баланса и создать определённую устойчивость в международных делах.

Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между Россией и КНР

Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между Россией и КНР

Как рассказывал Лайф, ранее Путин заявлял, что отношения РФ и КНР стали образцом сотрудничества в XXI веке. По его словам, Москве и Пекину удалось вывести взаимодействие на беспрецедентную высоту.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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