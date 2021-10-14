Путин назвал лидера Китая хорошим другом
Российский президент отметил, что они много лет работают вместе и добиваются хороших результатов.
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © kremlin.ru
Путин назвал лидера Китая хорошим другом. Видео © kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин является хорошим другом президента России Владимира Путина. Об этом лидер РФ сообщил в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.
"Я тоже считаю председателя Си Цзиньпина своим другом, мы много лет работаем вместе и добиваемся хороших результатов и в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики", — заявил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что дружба двух лидеров идёт на пользу народам Китая и России. Путин считает, что таким образом удаётся достичь баланса и создать определённую устойчивость в международных делах.
Как рассказывал Лайф, ранее Путин заявлял, что отношения РФ и КНР стали образцом сотрудничества в XXI веке. По его словам, Москве и Пекину удалось вывести взаимодействие на беспрецедентную высоту.
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