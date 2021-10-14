Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции. Видео © Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Россия вместе с тем пока не заинтересована полностью отходить от расчётов в американской валюте. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Он (доллар. — Прим. Лайфа) подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объём расчётов в долларах сокращается, и объём личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчёты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего", — приводит пресс-служба Кремля слова Путина в интервью.

Российский лидер вместе с тем добавил, что США "совершают очень большую ошибку", используя доллар в качестве санкционного инструмента. И если такая политика не изменится, то "нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару". Он также напомнил, что растёт госдолг США, указал на высокие темпы инфляции в Штатах и задался вопросом, что с этим будут делать власти страны.

"Соединённые Штаты — крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит", — сказал Путин.