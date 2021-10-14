Путин оценил шансы криптовалюты стать полноценной расчётной единицей. Видео © kremlin.ru

Криптовалюта пока не может претендовать на роль расчётной единицы по нефтяным контрактам. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Корреспондент спросила у российского лидера о возможности расплачиваться за нефть по контрактам не в долларах, а в криптовалюте. Владимир Путин подчеркнул, что пока рано об этом говорить, но не исключил такую возможность в будущем.

"Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно", — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

При этом российский лидер не исключил, что такая форма расчётов может появиться в будущем.

"Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато", — заметил президент.