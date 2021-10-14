"Очень нестабильна": Путин оценил шансы криптовалюты стать полноценной расчётной единицей
По мнению российского лидера, пока ещё преждевременно говорить о расчётах в ней за энергоресурсы.
Фото © Kremlin.ru
Путин оценил шансы криптовалюты стать полноценной расчётной единицей. Видео © kremlin.ru
Криптовалюта пока не может претендовать на роль расчётной единицы по нефтяным контрактам. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.
Корреспондент спросила у российского лидера о возможности расплачиваться за нефть по контрактам не в долларах, а в криптовалюте. Владимир Путин подчеркнул, что пока рано об этом говорить, но не исключил такую возможность в будущем.
"Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно", — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.
При этом российский лидер не исключил, что такая форма расчётов может появиться в будущем.
"Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато", — заметил президент.
А ранее Лайф рассказывал, что ЦБ Китая рекомендовал "держаться подальше" от криптовалют. Финансовый регулятор напомнил, что намерен и дальше ужесточать меры в отношении трансакций с цифровыми валютами в стране.
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