Стал известен диагноз госпитализированного президента Чехии

Президента Чехии Милоша Земана, которого ранее вновь положили в больницу, лечат от печёночной энцефалопатии. Она оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга.

Как пишет сетевое издание Denik N, болезнь принципиально ограничивает Земана в выполнении обязанностей главы государства. Информацию о диагнозе изданию подтвердили сразу три источника из окружения президента, государственной администрации и медицинской сферы.

Лайф напоминает, что менее месяца назад чешского президента уже госпитализировали. От чего лечили политика, тогда официально не сообщалось, однако отмечалось, что он страдает невропатией ног. 10 октября стало известно, что политика вновь отправили в больницу.