Российских школьников предложили проверить на агрессию и склонность к насилию

Российских школьников предложено проверять на агрессию и склонность к насилию. Провести такие исследования Минобрнауки рекомендовала правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Несмотря на то что за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти в два раза, проблема остаётся.

"За прошедший год органами внутренних дел рассмотрено 1,3 млн жалоб, заявлений и сообщений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних... подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений — 14 тыс., за употребление алкогольных напитков — 35,2 тыс., наркотических и психотропных средств — 2,1 тыс.", — цитирует документ газета "Известия".

Также, как пишет издание, Министерству просвещения рекомендуется увеличить в детсадах, школах и вузах штатную численность педагогов-психологов. Опрошенные учителя — за такую меру профилактики. Они отмечают, что сейчас дети "сложные", зачастую ведут себя как хотят, многие из них лишены всяческого воспитания вовсе. Педагоги утверждают, что случаи агрессивного поведения детей значительно участились. Молодёжь стала более жестокой, как и более частыми стали драки подростков. Между тем другая группа экспертов уверена, что "одними психологами" не обойдёшься.

"Это всё равно что с деревянной шашкой идти против танка. Необходима глобальная реорганизация и совершенствование детской и подростковой психиатрической службы", — заявил заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

По его словам, на сегодня такой огромный город, как Москва, имеет в распоряжении только одну психиатрическую больницу, в которой есть всего несколько отделений для детей и подростков.