Как выбрать подходящий тип зимней резины, рассказал автоэксперт

Менять автомобильные шины в преддверии зимы следует при установлении среднесуточной температуры на уровне +5 градусов. Такой совет в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" дал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его мнению, в мегаполисе лучше всего пользоваться всесезонной резиной с комбинированной смесью и с универсальным рисунком протектора. Высокую управляемость автомобилем обеспечивают коррекционные колёса, поверхность которых содержит большое количество микроприсосок.

"Самое главное различие между зимним и летним колесом не в наличии шипов и рисунке, а в количестве каучука, который входит в состав колеса. В зимнем колесе каучука в разы больше для того, чтобы при минусовой температуре колесо сохраняло эластичность и пластичность", — говорит Попов.

Он советует не гнаться за шипованными шинами, живя в городе. Когда сухой асфальт, будет повреждаться не только колесо, но и дорога — шипы будут образовывать колею.