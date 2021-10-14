Челябинский ветеринар борется за жизнь найденного в лесу истощённого медвежонка. Видео © Предоставлено LIFE

В Челябинской области ветеринар борется за жизнь раненого, истощённого медвежонка. Животное уже прооперировали, обработали все раны, но говорить о полном выздоровлении пока не приходится, говорит Карен Далланян.

"Сотрудники Минэкологии вчера нашли и к нам доставили в приют. До пятницы он у нас на карантине, потому что укушенная рана неизвестного происхождения, может быть бешеное животное", — рассказал врач Лайфу.

По словам Далланяна, животное пришлось обездвижить, у него взяли все анализы. Чтобы убрать обезвоживание и интоксикацию организма, мишке поставили капельницы.

"Одна большая такая победа — очень хорошо после операции вечером покушал творожок с йогуртом со злаками и немножко мёда туда. С удовольствием поел. Это уже даёт такие шансы, что ему легче стало", — рассказывает Карен Далланян.

Сколько косолапый находился в таком состоянии в лесу, остаётся только догадываться. Ветеринар предположил, что его маму убили охотники. Мишка по весу в несколько раз отстаёт от своих сородичей.

"Такого возраста медвежата весят под 40–50 килограммов, а она — семь. Может, одну траву ел, белковое голодание. Есть ещё судорожные явления. Надо с этого состояния снять, тогда уже будет прогноз. Когда придут анализы, тогда и будет результат", — отметил спаситель медвежонка.