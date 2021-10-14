Кабмин обсудит дополнительные выплаты родителям и блокадникам

В связи с 80-й годовщиной Дороги жизни российское правительство на заседании 14 октября рассмотрит вопрос о выделении средств на единовременную выплату обладателям медали "За оборону Ленинграда" или знака "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Проект распоряжения продиктован необходимостью оказания поддержки гражданам, пережившим блокаду Ленинграда, с учётом особой исторической значимости обороны Ленинграда", — говорится в материалах к заседанию.

Также в повестку заседания вошли вопросы о выделении средств регионам на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно и на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на третьего или последующих детей до достижения ими трёх лет. Кабмин в четверг также обсудит выделение субсидии госкомпанией "Дом.рф" на льготную семейную ипотеку.