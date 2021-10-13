Умер актёр из "Земского доктора" Валерий Долженков

Не стало одного из ведущих актёров Театра на Юго-Западе Валерия Долженкова. В родном коллективе потрясены утратой и говорят о том, что никогда не забудут своего легендарного сослуживца по цеху. Артист пришёл в театр в 1994 году, и за эти годы в его репертуаре было более 20 ролей.

"Талантливый актёр, потрясающий партнёр по сцене, незаменимый друг и настоящий человек. Вспоминая Валерия Михайловича Долженкова, на ум приходит одно неожиданное определение — "тёплый". В нём была удивительная теплота, доброта и неиссякаемый юношеский задор, сопряжённый с ощущением некоторой наивности. Дон Кихот сцены", — вспоминают коллеги Валерия Долженкова из Театра на Юго-Западе.

Телезрителям Виктор Михайлович наиболее известен по проекту "Земской доктор", в котором он сыграл отца Георгия. И там он попал в роль. Органичный, фактурный. Благородная седина, яркая внешность. В театре сообщают, что проститься с актёром можно будет 15 октября в 12:00 на территории больницы № 70.