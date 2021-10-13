В Подмосковье проверяют сообщения о подготовке нападений на школы

В Московской области житель Раменского получил через социальные сети анонимное сообщение о якобы готовящемся там вооружённом нападении на школы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что также сообщение о якобы готовящемся нападении пришло студентке Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне, а ещё студенту Егорьевского авиационного технического колледжа гражданской авиации.