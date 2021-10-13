В Подмосковье проверяют сообщения о подготовке нападений на школы
По предварительным данным, их получили по меньшей мере три человека: из Раменского, Коломны и Егорьевска.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Воронин
В Московской области житель Раменского получил через социальные сети анонимное сообщение о якобы готовящемся там вооружённом нападении на школы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что также сообщение о якобы готовящемся нападении пришло студентке Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне, а ещё студенту Егорьевского авиационного технического колледжа гражданской авиации.
Напомним, ранее сегодня очевидцы сообщили о вооружённом человеке, который открыл стрельбу у школы № 1260 на юго-западе Москвы. Якобы парень пробрался на территорию учебного заведения, свидетели слышали хлопок. Детей в целях безопасности заперли в классах, на место вызвали сотрудников Росгвардии, однако парень успел скрыться. Позже его всё-таки задержали. В квартиру подростка нагрянули полицейские. В правоохранительных органах заявили, что оружие оказалось страйкбольным.
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