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В Подмосковье проверяют сообщения о подготовке нападений на школы

По предварительным данным, их получили по меньшей мере три человека: из Раменского, Коломны и Егорьевска.

13 октября, 20:13

Фото © Агентство "Москва" / Денис Воронин

В Московской области житель Раменского получил через социальные сети анонимное сообщение о якобы готовящемся там вооружённом нападении на школы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Расклад от юриста: Что ждёт устроившего стрельбу у школы в Москве подростка

Расклад от юриста: Что ждёт устроившего стрельбу у школы в Москве подростка

Отмечается, что также сообщение о якобы готовящемся нападении пришло студентке Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне, а ещё студенту Егорьевского авиационного технического колледжа гражданской авиации.

Напомним, ранее сегодня очевидцы сообщили о вооружённом человеке, который открыл стрельбу у школы № 1260 на юго-западе Москвы. Якобы парень пробрался на территорию учебного заведения, свидетели слышали хлопок. Детей в целях безопасности заперли в классах, на место вызвали сотрудников Росгвардии, однако парень успел скрыться. Позже его всё-таки задержали. В квартиру подростка нагрянули полицейские. В правоохранительных органах заявили, что оружие оказалось страйкбольным.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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