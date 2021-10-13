В TikTok завирусилось распевание украинскими детьми песни про Бандеру

В украинском "Тиктоке" завирусилось распевание детьми песни про Бандеру. Видео © Телеграм-канал / Главред

На Украине стало популярным появившееся в "Тиктоке" видео школьников, распевающих про лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеру. Дети посчитали это способом "перевоспитания" своей учительницы.

"Непонятно, ученики выступили с песней из-за политической позиции учительницы или просто решили помотать ей нервы, а заодно и записать видос для "Тиктока", — комментирует новый тренд в "Тиктоке" "Страна.ua".

Как пишет издание, изначально дети распевали в туалетах и записывали видео, а после некие школьники решили своей песней поиздеваться над учительницей, громко исполняя оду Бандере во время её общения с учениками. Тренд приобрёл за месяц массовый характер, и нервы некоторых учителей не выдерживают — учащиеся таким образом даже доводят их до увольнения.

Пока одни популяризировали образ лидера Организации украинских националистов, другие школьники, пишет "Страна.ua", спели на вечеринке гимн Российской Федерации. "Четверых участников записи быстро вычислили радикалы и устроили им травлю в соцсетях (все они уже удалили свои страницы из соцсетей), а двоих участников заставили извиняться", — отмечает издание.

Бандера был также одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — Украинской повстанческой армии (УПА)*. Её целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она сотрудничала с гитлеровцами. В 2017 году СМИ сообщили, что Центральным разведывательным управлением обнародован ряд документов, касающихся времён Второй мировой войны. В частности, в них говорится о том, что за пять недель существования "государства" Бандеры было убито пять тысяч украинцев, пятнадцать тысяч евреев и несколько тысяч поляков.