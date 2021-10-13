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В Чёрном море терпит бедствие украинское судно

Угрозы для жизни моряков нет. По предварительным данным, заполнены водой два отсека, однако затопление кораблю уже не грозит.

13 октября, 19:23
<p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/2012-09-12_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C._IMG_4758_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В Чёрном море терпит бедствие судно Военно-морских сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВМС. К спасательной операции были привлечены корабли и катера, а также самолёты.

"В результате резкого ухудшения погодных условий произошло ЧП, в результате которого получило повреждения судно народного флота. После оценки ситуации было принято решение поставить судно на якорь и начать борьбу за его живучесть", говорится в сообщении ведомства в социальной сети "Фейсбук".

Впоследствии депутат из партии "Европейская солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский уточнил, что повреждения получило единственное в украинском флоте судно размагничивания "Балта".

"Как стало известно, в Чёрном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". Чрезвычайная ситуация на борту судна возникла около 14 часов назад. По информации от военнослужащих ВМС ВС Украины, судно потеряло ход, в нём затоплено по меньшей мере два отсека", написал Забродский в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Согласно данным пресс-службы ВМС Украины, угрозы для жизни личного состава нет. Также отсутствует и угроза потери судна.

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А ранее Лайф рассказывал, что судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули. В результате инцидента одни смогли самостоятельно доплыть до берега, а других достали из воды рыбаки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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