В Чёрном море терпит бедствие украинское судно

В Чёрном море терпит бедствие судно Военно-морских сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВМС. К спасательной операции были привлечены корабли и катера, а также самолёты.

"В результате резкого ухудшения погодных условий произошло ЧП, в результате которого получило повреждения судно народного флота. После оценки ситуации было принято решение поставить судно на якорь и начать борьбу за его живучесть", — говорится в сообщении ведомства в социальной сети "Фейсбук".

Впоследствии депутат из партии "Европейская солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский уточнил, что повреждения получило единственное в украинском флоте судно размагничивания "Балта".

"Как стало известно, в Чёрном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". Чрезвычайная ситуация на борту судна возникла около 14 часов назад. По информации от военнослужащих ВМС ВС Украины, судно потеряло ход, в нём затоплено по меньшей мере два отсека", — написал Забродский в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Согласно данным пресс-службы ВМС Украины, угрозы для жизни личного состава нет. Также отсутствует и угроза потери судна.