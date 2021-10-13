Спасались от пожара: В Сызрани маленькие девочки впали в кому после падения с пятого этажа
Мать отлучилась, а они решили поиграть со спичками, устроили пожар и испугались. Медики борются за жизнь детей.
Фото © LIFE
В Сызрани в одном из домов на улице Баженова две девочки в возрасте трёх и шести лет выпали из окна квартиры на пятом этаже, чтобы спастись от огня и дыма. Об этом Лайфу рассказали в местных экстренных службах.
Мать девочек оставила их одних дома и ушла, чтобы снять деньги в банкомате. Причём это не первый раз, когда дети остаются без взрослых. По возвращении женщина увидела, что сгорела межкомнатная дверь, а окно в комнате открыто. Девочки лежали на земле на улице.
Дети после падения выжили, но получили множественные тяжёлые травмы. Врачи поместили детей в реанимацию и ввели в состояние искусственной комы. Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, девочки могли поджечь дверь, когда играли со спичками.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве под окнами жилого дома были найдены тела женщины и двух малолетних детей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних".
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