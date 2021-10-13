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Спасались от пожара: В Сызрани маленькие девочки впали в кому после падения с пятого этажа

Мать отлучилась, а они решили поиграть со спичками, устроили пожар и испугались. Медики борются за жизнь детей.

13 октября, 19:12
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Сызрани в одном из домов на улице Баженова две девочки в возрасте трёх и шести лет выпали из окна квартиры на пятом этаже, чтобы спастись от огня и дыма. Об этом Лайфу рассказали в местных экстренных службах.

Мать девочек оставила их одних дома и ушла, чтобы снять деньги в банкомате. Причём это не первый раз, когда дети остаются без взрослых. По возвращении женщина увидела, что сгорела межкомнатная дверь, а окно в комнате открыто. Девочки лежали на земле на улице.

  • Дом в Сызрани, из окна которого выпали малолетние девочки / Место падения детей, их игрушки. Фото © LIFE
    Дом в Сызрани, из окна которого выпали малолетние девочки / Место падения детей, их игрушки. Фото © LIFE
  • Комната, в которой играли выпавшие из окна девочки в Сызрани / Спички, с которыми, предположительно, играли дети. Фото © LIFE
    Комната, в которой играли выпавшие из окна девочки в Сызрани / Спички, с которыми, предположительно, играли дети. Фото © LIFE
  • Подожжённая дверь в комнате, в которой играли выпавшие из окна девочки в Сызрани. Фото © LIFE
    Подожжённая дверь в комнате, в которой играли выпавшие из окна девочки в Сызрани. Фото © LIFE

Дом в Сызрани, из окна которого выпали малолетние девочки / Место падения детей, их игрушки. Фото © LIFE

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Дети после падения выжили, но получили множественные тяжёлые травмы. Врачи поместили детей в реанимацию и ввели в состояние искусственной комы. Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, девочки могли поджечь дверь, когда играли со спичками.

В Томске трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна пятиэтажки

В Томске трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна пятиэтажки

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве под окнами жилого дома были найдены тела женщины и двух малолетних детей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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