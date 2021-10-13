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В Испании задержаны пятеро подозреваемых в подготовке терактов

Спецоперации были проведены в Мадриде и Барселоне. При обыске в квартирах исламистов были обнаружены мачете и боеприпасы к 9-миллиметровому стрелковому оружию.

13 октября, 19:09

Скриншот видео © Twitter / policia

Задержание подозреваемых в подготовке терактов в Мадриде и Барселоне. Видео © Twitter / policia

В Испании правоохранители накрыли ячейку джихадистов, подозреваемых в подготовке терактов. Задержано пять человек. Как сообщает газета El Español, спецоперации были проведены в Мадриде и Барселоне в ускоренном режиме, так как группа была близка к совершению преступлений.

Как уточняет издание, в течение последних нескольких дней в домах арестованных проводились обыски, следователи обнаружили мачете и боеприпасы к 9-миллиметровому стрелковому оружию. Среди изъятых вещей были также различные предметы, которые злоумышленники якобы использовали для подделки официальных документов. Уточняется, что агенты по борьбе с терроризмом разрабатывали руководителя группы несколько месяцев. Ускорить аресты подстегнуло намерение подозреваемого приобрести очередное оружие. В отношении него было начато расследование. Лидеру банды вменяют принадлежность к террористической группе, идеологическую обработку, владение оружием. Ещё троих обвиняют в сотрудничестве или членстве в террористической группировке. О пятом известно, что ранее он уже попадал за решётку. Все фигуранты дела — выходцы из Алжира — арестованы.

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Ранее Лайф писал, что в Черкесске предотвратили теракт, готовившийся по указанию боевиков ИГИЛ*. Сотрудники ФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарии, который осуществлял подготовку к террористическому акту.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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