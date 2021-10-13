В Испании задержаны пятеро подозреваемых в подготовке терактов
Спецоперации были проведены в Мадриде и Барселоне. При обыске в квартирах исламистов были обнаружены мачете и боеприпасы к 9-миллиметровому стрелковому оружию.
Скриншот видео © Twitter / policia
Задержание подозреваемых в подготовке терактов в Мадриде и Барселоне. Видео © Twitter / policia
В Испании правоохранители накрыли ячейку джихадистов, подозреваемых в подготовке терактов. Задержано пять человек. Как сообщает газета El Español, спецоперации были проведены в Мадриде и Барселоне в ускоренном режиме, так как группа была близка к совершению преступлений.
Как уточняет издание, в течение последних нескольких дней в домах арестованных проводились обыски, следователи обнаружили мачете и боеприпасы к 9-миллиметровому стрелковому оружию. Среди изъятых вещей были также различные предметы, которые злоумышленники якобы использовали для подделки официальных документов. Уточняется, что агенты по борьбе с терроризмом разрабатывали руководителя группы несколько месяцев. Ускорить аресты подстегнуло намерение подозреваемого приобрести очередное оружие. В отношении него было начато расследование. Лидеру банды вменяют принадлежность к террористической группе, идеологическую обработку, владение оружием. Ещё троих обвиняют в сотрудничестве или членстве в террористической группировке. О пятом известно, что ранее он уже попадал за решётку. Все фигуранты дела — выходцы из Алжира — арестованы.
Ранее Лайф писал, что в Черкесске предотвратили теракт, готовившийся по указанию боевиков ИГИЛ*. Сотрудники ФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарии, который осуществлял подготовку к террористическому акту.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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