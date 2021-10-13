Британцы призвали Путина "спасти" их от топливного кризиса

Жители Великобритании, страдающие из-за сложившегося в стране топливного кризиса, обратились к президенту России Владимиру Путину и попросили спасти их. С таким призывом выступили читатели таблоида Daily Mail.

"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса [Джонсона]", — оставил комментарий пользователь с именем Rob.

Вторит ему и читатель Nhskid, также обвинивший премьер-министра в сложившейся ситуации и призвавший перестать винить российского президента. А комментатор FLOTUS (под таким аккаунтом, но в "Твиттере", сидит первая леди США Джилл Байден) даже объявил, что был бы рад, если бы Путин возглавил Соединённое Королевство.

Читатель Morerum заметил, что стране нужно стать энергетически независимой, что потребует больших затрат, однако в конце концов обеспечит безопасность. А London99 назвал "фантастически нелогичной" позицию Евросоюза по "Северному потоку – 2", ведь никто не может назвать хотя бы одну сделку, в которой Москва бы не выполнила свои обязательства, однако не перестают заявлять о том, что газопровод будет использован в политических целях.