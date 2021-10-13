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Британцы призвали Путина "спасти" их от топливного кризиса

Некоторые даже заметили, что были бы рады, если бы президент России возглавил Соединённое Королевство.

13 октября, 18:52
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<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Жители Великобритании, страдающие из-за сложившегося в стране топливного кризиса, обратились к президенту России Владимиру Путину и попросили спасти их. С таким призывом выступили читатели таблоида Daily Mail.

"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса [Джонсона]", — оставил комментарий пользователь с именем Rob.

Вторит ему и читатель Nhskid, также обвинивший премьер-министра в сложившейся ситуации и призвавший перестать винить российского президента. А комментатор FLOTUS (под таким аккаунтом, но в "Твиттере", сидит первая леди США Джилл Байден) даже объявил, что был бы рад, если бы Путин возглавил Соединённое Королевство.

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Читатель Morerum заметил, что стране нужно стать энергетически независимой, что потребует больших затрат, однако в конце концов обеспечит безопасность. А London99 назвал "фантастически нелогичной" позицию Евросоюза по "Северному потоку – 2", ведь никто не может назвать хотя бы одну сделку, в которой Москва бы не выполнила свои обязательства, однако не перестают заявлять о том, что газопровод будет использован в политических целях.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовнёй заявления о том, что РФ использует энергетику как оружие. Президент подчеркнул, что Москва вообще не использует никакого оружия и исполняет свои обязательства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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