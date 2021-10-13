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Вооружённый луком житель Норвегии убил нескольких человек

Атака была совершена в городе Конгсберг на юге страны. Подозреваемый задержан, его мотивы выясняются.

13 октября, 18:54
<p>Фото © <a href="https://akamai.vgc.no/v2/images/20bf0dc5-fb37-4d1d-a2c3-d2bd5b76b74e?fit=crop&h=1230&w=1800&s=246dd4171de57c64f43d3fdfe353680428f84e26" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vg.no</a></p>

Фото © Vg.no

Несколько человек погибли и ещё ряд пострадали в результате нападения мужчины с луком в центре норвежского города Конгсберг. Об этом сообщает издание vg.no.

Представители полиции подтвердили информацию о жертвах, точное количество которых на данный момент неизвестно. Пострадавших отправили в больницы.

Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Канаде

Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Канаде

Отмечается, что преступник уже задержан. Его личность и мотивы не раскрываются, однако известно, что он действовал в одиночку. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, на месте работают правоохранители, спасатели и медики. По некоторым данным, на место выехала премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Ранее Лайф рассказывал, что в США 14 человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в баре. Всё произошло в городе Сент-Пол. По данным местных властей, погибшей оказалась 20-летняя девушка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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