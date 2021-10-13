Вооружённый луком житель Норвегии убил нескольких человек
Атака была совершена в городе Конгсберг на юге страны. Подозреваемый задержан, его мотивы выясняются.
Фото © Vg.no
Несколько человек погибли и ещё ряд пострадали в результате нападения мужчины с луком в центре норвежского города Конгсберг. Об этом сообщает издание vg.no.
Представители полиции подтвердили информацию о жертвах, точное количество которых на данный момент неизвестно. Пострадавших отправили в больницы.
#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2021
Отмечается, что преступник уже задержан. Его личность и мотивы не раскрываются, однако известно, что он действовал в одиночку. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, на месте работают правоохранители, спасатели и медики. По некоторым данным, на место выехала премьер-министр страны Эрна Сульберг.
Ранее Лайф рассказывал, что в США 14 человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в баре. Всё произошло в городе Сент-Пол. По данным местных властей, погибшей оказалась 20-летняя девушка.
Комментариев: 0