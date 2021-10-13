Вооружённый луком житель Норвегии убил нескольких человек

Несколько человек погибли и ещё ряд пострадали в результате нападения мужчины с луком в центре норвежского города Конгсберг. Об этом сообщает издание vg.no .

Отмечается, что преступник уже задержан. Его личность и мотивы не раскрываются, однако известно, что он действовал в одиночку. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, на месте работают правоохранители, спасатели и медики. По некоторым данным, на место выехала премьер-министр страны Эрна Сульберг.