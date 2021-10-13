"Транснефть" пригрозила закрытием белорусской "дочки"

Российская нефтетранспортная компания "Транснефть" допускает закрытие белорусского дочернего предприятия "Запад-Транснефтепродукт" из-за действий властей республики. Об этом сообщил глава компании Николай Токарев в кулуарах Российской энергетической недели.

"К сожалению, ситуация не меняется. В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь ещё делать. Поэтому мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем. Мы проведём очень внимательный аудит экономический, хотя нам и так уже всё ясно, и решение будем принимать исходя из перспективы", — объяснил Токарев.

По его словам, через две-три недели компания подпишет ряд документов. Если после принятых мер ничего не изменится, то работу белорусского предприятия будут вынуждены приостановить. Сейчас, как указал президент "Транснефти", предприятие обескровлено, на нём трудятся 700 белорусов, работает оно в минус. И, естественно, компанию такая ситуация устраивать не может.

По словам Токарева, экономическое положение "Запад-Транснефтепродукта" — дело рук властей Белоруссии. Напомним, начиная с января 2021 года Минском почти в три раза — с 18 до 50% — была увеличена ставка налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории республики. Кроме того, был введён экономический налог.