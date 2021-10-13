Врач — травматолог-ортопед из Санкт-Петербурга Антон Подсонный совершил 118 прыжков с парашютом за последние семь лет. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

Свой первый прыжок 35-летний медик выполнил в 2014 году. По его словам, к тому моменту он уже четвёртый год работал в отделении тяжёлой сочетанной травмы, где насмотрелся на различные повреждения. Однако это не оттолкнуло его от исполнения мечты детства.

"Наверное, это способ снятия эмоциональной нагрузки. Для меня прыжковый день — это представьте, что живёте-живёте себе спокойно, а потом будто попадаешь в стиральную машину, выходишь полностью новый. Ты на какой-то миг забываешь обо всём, даже о работе, о семье. Ты полностью концентрируешься на прыжке, твоя задача — думать только об этом. И потом эта эйфория длится очень долго, кайф — недели на две точно хватает", — поделился врач.

Дома, по словам врача, все были против увлечения, однако сделать всё у Антона получилось хитростью — он отправил жену с детьми к бабушкам, а сам отправился покорять небо. Прыжки медик совершает на аэродроме Путилово, где помимо него экстремальным видом спорта занимаются ещё несколько докторов, которые приезжают с семьями.

"Я занимаюсь своим делом. Когда я на аэродроме — прыгаю. Можно хоть десять раз за день. У меня за день было максимум четыре-пять прыжков, это мало. Люди по 10–15 делают, но это уже тяжело, перепады давления, да и усталость под конец чувствуется, если ещё сам укладываешь парашют", — отметил Подсонный.

Врач уже получил удостоверение категории В, которое позволяет прыгать с парашютом в любой точке страны без различных формальностей. Сам Подсонный такое количество прыжков (118) считает небольшим. На первом месте — работа в красной зоне. При этом, делится медик, случались и такие истории, когда профессия врача помогала ему в хобби.

"Были неудачные приземления, люди ломали конечности, таз. Оказываем первую помощь и вызываем скорую. Иногда и ко мне в больницу везут наших людей с аэродрома. Хорошо ли, что рядом с ними врач? Наверное, да. Спокойнее, когда доктор рядом, я своей профессии не скрываю", — сказал Подсонный.