"Я долго готовился": Саакашвили назвал настоящую причину возвращения в Грузию
Сидя в тюрьме, экс-глава государства признаёт, что вышло не совсем так, как он планировал.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сейчас являющийся гражданином Украины, заявил, что вернулся на родину прежде всего из-за тоски по ней. По его словам, эта тоска была "непреодолимая, безграничная". Он также рассказал о подготовке к возвращению.
"Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приезда. Всё вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически", — сказал Саакашвили в интервью грузинской телекомпании "Мтавари архи".
По словам политика, ему каждую ночь снилась Грузия — места, где он жил и бывал. Второй причиной возвращения был "рациональный, долго продуманный вывод".
"Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно", — сказал Саакашвили.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (ему грозит девять лет заключения), а президент Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует задержанного.
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