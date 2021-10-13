Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сейчас являющийся гражданином Украины, заявил, что вернулся на родину прежде всего из-за тоски по ней. По его словам, эта тоска была "непреодолимая, безграничная". Он также рассказал о подготовке к возвращению.

"Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приезда. Всё вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически", — сказал Саакашвили в интервью грузинской телекомпании "Мтавари архи".

По словам политика, ему каждую ночь снилась Грузия — места, где он жил и бывал. Второй причиной возвращения был "рациональный, долго продуманный вывод".