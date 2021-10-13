Украина предложила России сыграть на выживание, как в "Игре в кальмара"

На Украине предложили России сыграть на выживание. В Киеве считают, что таким образом потроллили Москву по мотивам популярного корейского сериала "Игра в кальмара". Предложение размещено на официальном аккаунте Украины в "Твиттере".

В соцсети украинская сторона разместила сообщение, в котором написано: "Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое". Ниже указана надпись "Россия". К посту прикреплена картинка, предполагающая, что России в состязании выпал украинский герб — трезубец, который нужно процарапать на жжёном сахаре. Судя по сериалу, такое задание невыполнимо.

В "Игре в кальмара" участникам испытаний выдавали дальгоны — традиционную южнокорейскую сладость, также известную как сахарные соты, — на которых иглой необходимо аккуратно процарапать выбранную фигуру за десять минут.