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Украина предложила России сыграть на выживание, как в "Игре в кальмара"

Нужно нацарапать на жжёном сахаре фигуру украинского герба, что невозможно сделать за короткое время.

13 октября, 19:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Ukraine" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ukraine / Україна</a></p>

Фото © Twitter / Ukraine / Україна

На Украине предложили России сыграть на выживание. В Киеве считают, что таким образом потроллили Москву по мотивам популярного корейского сериала "Игра в кальмара". Предложение размещено на официальном аккаунте Украины в "Твиттере".

В соцсети украинская сторона разместила сообщение, в котором написано: "Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое". Ниже указана надпись "Россия". К посту прикреплена картинка, предполагающая, что России в состязании выпал украинский герб — трезубец, который нужно процарапать на жжёном сахаре. Судя по сериалу, такое задание невыполнимо.

В "Игре в кальмара" участникам испытаний выдавали дальгоны — традиционную южнокорейскую сладость, также известную как сахарные соты, — на которых иглой необходимо аккуратно процарапать выбранную фигуру за десять минут.

"Игра в кальмара" побила рекорд популярности сериалов Netflix

"Игра в кальмара" побила рекорд популярности сериалов Netflix

Ранее Лайф писал о том, что школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара". Подобные инциденты уже замечены в двух странах, в связи с чем учителя обеспокоены. Лайф писал о том, почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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