У жителей Якутска из кранов потекла вода цвета "незамерзайки". Видео © LIFE

К невыносимым условиям жизни обитателей одного из старых деревянных домов в Якутске прибавилась новая проблема — синяя вода, потёкшая из крана. Как рассказала Лайфу хозяйка такого импровизированного источника "незамерзайки", за 20 лет проживания впервые такое видит. До этого два дня воды не было вообще. И нельзя сказать, что утром, решив помыться, она обрадовалась хоть такому явлению жидкости из труб.

"Утром собралась на работу, хотела умыться, смотрю — у меня бежит голубая вода. Мне было некогда — я сняла на видео, отправила дочери просто", — рассказывает Лайфу Любовь.

По её словам, специалисты взяли пробу такой необычной жидкости, результаты исследования будут известны позже. По словам Любови, до этого обитателям двухэтажной постройки приходилось повидать всякое — их и топило талыми водами, и из крана текло нечто вроде помоев. Дом ещё четыре года назад был признан аварийным. Стены, конструкции и перекрытия — всё на грани разрушения. Каждый год обещают отремонтировать жильё, говорит собеседница Лайфа, но так ничего и не происходит. Коммунальные службы же своевременно и щедро выставляют ежемесячные счета. А в семье между тем проживает пятилетний ребёнок.

"Там у меня, — показывает рукой собеседница Лайфа на одну из стен, — просто нет бревна, как положено было бы, там у меня просто вот такая вот труха. У меня улицу видно. Единственное, что могла сделать, с работы пену натаскала, одну сторону запенила. Та сторона совсем голая, всю улицу можно видеть, так вот и живём из года в год".