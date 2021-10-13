Популярные тиктокеры попали в аварию в Москве. Видео © LIFE

Популярные блогеры из TikTok Лера Кашапова, Аля Аникеева, Елисей Бендас и Бинет Сенн попали в серьёзную аварию рядом с посёлком Нахабино в Подмосковье.

Блогеры из TikTok-хаусов XO Team и Sky Fam ехали в такси, когда в их машину въехала другая, по предварительным данным, под управлением пьяного водителя. По словам молодых людей, таксист после удара ненадолго потерял сознание. Сами они отделались незначительными травмами и сильным испугом.

"Я ударился затылком, но нет даже шишки. Так что всё обошлось", — сказал Елисей Бендас.