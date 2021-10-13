"Очень страшно": Группа популярных тиктокеров попала в аварию в Подмосковье
Молодые люди рассказали, что получили несерьёзные травмы, однако испугались сильно.
Фото © LIFE
Популярные тиктокеры попали в аварию в Москве. Видео © LIFE
Популярные блогеры из TikTok Лера Кашапова, Аля Аникеева, Елисей Бендас и Бинет Сенн попали в серьёзную аварию рядом с посёлком Нахабино в Подмосковье.
Блогеры из TikTok-хаусов XO Team и Sky Fam ехали в такси, когда в их машину въехала другая, по предварительным данным, под управлением пьяного водителя. По словам молодых людей, таксист после удара ненадолго потерял сознание. Сами они отделались незначительными травмами и сильным испугом.
"Я ударился затылком, но нет даже шишки. Так что всё обошлось", — сказал Елисей Бендас.
После инцидента тиктокеры пересели в другое такси и направились на мероприятие.
А ранее Лайф рассказывал, что Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водителя "майбаха" отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.
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