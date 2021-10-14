Члена сборной Франции Эрнандеса отправили в тюрьму за приближение к жене
Адвокаты знаменитого футболиста подали апелляцию по этому громкому делу, её рассмотрят 19 октября.
Лукас Эрнандес (справа). Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Футболиста сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы. Он нарушил запрет на приближение к своей жене Амелии де ла Оса Лоренте, говорится в пресс-релизе Высшего суда Мадрида.
Ещё в 2017 году он избил свою возлюбленную. За это суд приговорил футболиста к 31 дню общественных работ и запретил приближаться к девушке ближе чем на 500 метров. Но уже спустя время пара померилась и даже поженилась, но запрет остался.
Этим летом Лукас Эрнандес провёл с Амелии де ла Оса Лоренте совместный отпуск. Суд счёл это нарушением запрета и вынес приговор — шесть месяцев тюрьмы. Футболист уже подал апелляцию на данное решение, рассмотрение которой состоится 19 октября. Эрнандес обязан лично присутствовать на процессе.
А ранее Лайф рассказывал, что весной полузащитник шотландского "Рейнджерса" Глен Камара стал героем неприятной истории. После матча 1/8 финала Лиги Европы он избил футболиста пражской "Славии" Ондржея Куделу прямо на глазах у главного тренера "Рейнджерса" Стивена Джеррарда и представителей УЕФА.
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