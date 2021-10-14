НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Члена сборной Франции Эрнандеса отправили в тюрьму за приближение к жене

Адвокаты знаменитого футболиста подали апелляцию по этому громкому делу, её рассмотрят 19 октября.

13 октября, 21:01
<p>Лукас Эрнандес (справа). Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Лукас Эрнандес (справа). Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Футболиста сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы. Он нарушил запрет на приближение к своей жене Амелии де ла Оса Лоренте, говорится в пресс-релизе Высшего суда Мадрида.

Ещё в 2017 году он избил свою возлюбленную. За это суд приговорил футболиста к 31 дню общественных работ и запретил приближаться к девушке ближе чем на 500 метров. Но уже спустя время пара померилась и даже поженилась, но запрет остался.

Этим летом Лукас Эрнандес провёл с Амелии де ла Оса Лоренте совместный отпуск. Суд счёл это нарушением запрета и вынес приговор — шесть месяцев тюрьмы. Футболист уже подал апелляцию на данное решение, рассмотрение которой состоится 19 октября. Эрнандес обязан лично присутствовать на процессе.

От увольнения до тюрьмы. Что было с футболистами после секс-сливов

От увольнения до тюрьмы. Что было с футболистами после секс-сливов

А ранее Лайф рассказывал, что весной полузащитник шотландского "Рейнджерса" Глен Камара стал героем неприятной истории. После матча 1/8 финала Лиги Европы он избил футболиста пражской "Славии" Ондржея Куделу прямо на глазах у главного тренера "Рейнджерса" Стивена Джеррарда и представителей УЕФА.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1