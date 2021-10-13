Российский МИД заметил "некоторые подвижки" в переговорах с США
Мария Захарова отказалась "раскрывать карты", так как переговоры проходили за закрытыми дверями.
Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В отношениях России и США наметились подвижки по ряду вопросов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит в Москву замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
"Не могу раскрывать все карты — всё-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки", — сказала Захарова в интервью телеканалу "Звезда".
Она подчеркнула, что пока речь идёт именно о некоторых подвижках, не о решении вопросов и не о снятии проблем в принципе. Дипломат добавила, что Нуланд по итогам визита в Москву увезла с собой длинный список вопросов, "которые были обозначены российской стороной для их скорейшего решения". Переговоры в Москве Захарова назвала инвентаризацией проблем.
Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в сфере образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.
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